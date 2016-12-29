نجح أعوان الحماية المدنية بالجلفة في إخراج طفل عمره 15 سنة من داخل بئر عمقه حوالي 30 مترا بقرية الدزيرة….
أخبار محلية
نادي الرقيم بحاسي بحبح يعلن عن مسابقة فكرية وجوائز نقدية في انتظار الفائزين
أكد وفاءه للرئيس عبد العزيز بوتفليقة: عبد العزيز بلخادم قد يلجأ لقوائم حرة في التشريعيات
تعيين سعد الدين مخلوفي رئيسا لمصلحة البرمجة بمديرية التربية بالجلفة
بعد إدراج اسمه في قائمة الأرندي للبرلمان فيسبوكيا: ” خالد رحماني ” يؤكد انتماءه “الجبهوي “
الشرطة قبضت عليه في زمن قياسي: الحبس للمتورط في قتل فتاة بحاسي بحبح
الوالي يأمر بتسليم مشاريع المياه بعين افقه، دار الشيوخ، سيدي بايزيد والمليليحة شهر فيفري (بالصور)
عقب انسحابه من ملتقى أسبوع القرآن الكريم: الوزير محمد عيسى يسعى لتصحيح الوضع ويلتقي بشيخ الطريقة القادرية
الوالي ساعد أقوجيل لقناة النهار: سنوزع 9344 وحدة سكانية قبل تاريخ 15 فيفري
أخبار البلديات
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منذ 11 ساعات
الوالي ساعد أقوجيل يهنيء مواطني ومواطنات الجلفة بالعام الجديد 2017
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18/12/2016
القراءة والطفل محور الملتقى الوطني الثالث بالمسرح الجهوي بالجلفة (بالصور)
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16/12/2016
المكتبة الرئيسية للمطالعة العمومية بالجلفة تنظم الملتقى الوطني الثالث يومي 18 و19 ديسمبر
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13/12/2016
عمال الشبكة الاجتماعية في حركة احتجاجية أمام مقر بلدية الجلفة
أخبار الوطن
أكد وفاءه للرئيس عبد العزيز بوتفليقة: عبد العزيز بلخادم قد يلجأ لقوائم حرة في التشريعيات
أفاد مصدر مقرب من الأمين العام السابق لحزب جبهة التحرير الوطني عبد العزيز بلخادم أنه أكد أكثر من مرة في….
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بالفيديو: ” شكيب خليل ” يُظهر حقيقة ما وقع أثناء إلقاء محاضرته ببرج بوعريريج
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تكريم عائلة المرحوم الشيخ عطاء الله بولاية ورقلة (بالصور)
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شكيب خليل يعزي عائلة الحاج الفرقاني ويقدم محاضرة حول الراهن الاقتصادي بقسنطينة (بالصور)
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الوزير الأسبق للطاقة شكيب خليل لأخبار الجلفة: أنا جد متفائل بانتعاش الاقتصاد الجزائري في المستقبل القريب
أكد وفاءه للرئيس عبد العزيز بوتفليقة: عبد العزيز بلخادم قد يلجأ لقوائم حرة في التشريعيات
أفاد مصدر مقرب من الأمين العام السابق لحزب جبهة التحرير الوطني عبد العزيز بلخادم أنه أكد أكثر من مرة في….
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بالفيديو: ” شكيب خليل ” يُظهر حقيقة ما وقع أثناء إلقاء محاضرته ببرج بوعريريج
-
شكيب خليل يعزي عائلة الحاج الفرقاني ويقدم محاضرة حول الراهن الاقتصادي بقسنطينة (بالصور)
-
الوزير الأسبق للطاقة شكيب خليل لأخبار الجلفة: أنا جد متفائل بانتعاش الاقتصاد الجزائري في المستقبل القريب
-
عبد المجيد سيدي السعيد يُعزي عائلة الفقيد الشيخ عطاء الله بالإدريسية (بالصور)
تكريم عائلة المرحوم الشيخ عطاء الله بولاية ورقلة (بالصور)
تم صباح أمس تكريم عائلة المرحوم النائب أحمد بن بوزيد المعروف بالشيخ عطاء الله وأصدقائه بدار الثقافة مفدي زكريا بولاية….
بعد فوزها أمام فريق قرواو البليدي بـ 2-1 : مولودية حاسي بحبح تواصل تألقها
تمكن لاعبو مولودية حاسي بحبح يوم أمس من كسب ثلاث نقاط في أول مباراة على الملعب البلدي أمام فريق قرواو….
عين على الجامعة
17/11/2016
الوالي ينظم حفل توديع للبروفيسور علي شكري بالجلفة (بالصور)
أشرف اليوم والي الجلفة ساعد أقوجيل على تنظيم حفل توديع للبروفيسور علي شكري، والذي تم ترقيته في منصب مفتش مركزي….
الأمين العام أشاد بخبرته الطويلة: ترقية البروفيسور علي شكري مفتشا مركزيا بالوزارة
أساتذة جامعة زيان عاشور يغلقون مقر رئاسة الجامعة
القافلة الإعلامية لجامعة التكوين المتواصل تحل بالبيرين (بالصور)
رئيس جامعة زيان عاشور بالجلفة البروفيسور ” علي شكري” لأخبار الجلفة: فتح 10 تخصصات للدكتوراة و79 منصب واستقبال 7171 طالب جديد
المنتدى الحواري
18/12/2016
فيما اعتبرها المتوّجون حبل النّجاة من هاويّة التّهميش … مختصّون لـ ” أخبار الجلفة: الجوائز الأدبية لهذا العام برائحة البترول
لا شكّ أنّ المتتبّع لقوائم المتوّجين بالجوائز الأدبية هذا العام سوف يفاجأ بانهيار آفاق التّوقّعات خصوصا بعد الاعلان عن الفائزين….
تربويون، إعلاميون وأكاديميون يناقشون مقترح إدراج العامية في ندوة أخبار الجلفة: بن غبريط خرقت الدستور … وخطر على المنظومة التربوية
الوالي عبد القادر جلاوي في حوار لمنتدى “أخبار الجلفة” و” صوت الجلفة” (ج2) : “كل المشاريع محل متابعة ومركز الوقاية من السرطان سيتم إنجازه بعد انتهاء الدراسة”
الوالي عبد القادر جلاوي في حوار لمنتدى “أخبار الجلفة” و” صوت الجلفة” (ج1) : “سيتم إسكان 1051 مستفيدا من 1604 سكنا خلال أيام والبقية في فصل الشتاء ولن أسمح بعرقلة التنمية المحلية”
محافظ الأفلان النائب “إسماعين الحدي” لأخبار الجلفة: ” نترأس حاليا 16 بلدية وتوقيعات المنتخبين الداعمة لمرشح الحزب وصلت 230 توقيع”
أقلام حرّة
16/12/2016
العولمة ما بين خطاب النخب وشبكات التواصل الاجتماعي بقلم د. الشريف رحماني
تجتاح الرأي العام الغربي (بشقيه القديم والجديد) تيارات فكرية متناقضة ومتضاربة ، ليبرالية او ليبرالية متشددة في المجال الاقتصادي ولكنها….
نشر مداخلة سفير الأمم المتحدة للصحاري د. شريف رحماني في قمة المناخ بالمغرب
رهانات المفاوضات الحالية حول المناخ … حان وقت العمل بقلم سفير الأمم المتحدة للمناطق الجافة د.شريف رحماني
2015 السنة الأكثر كارثية في التاريخ المعاصر للمناخ بقلم الدكتور شريف رحماني
المواطنة والوطنية في فكر الدكتور محمد العربي ولد خليفة” بقلم الصحفية ذهبية مشدال