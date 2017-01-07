تعاني سيدة مطلقة ومريضة نفسيا كثيرا هذه الأيام بمدينة حاسي بحبح، نتيجة البرد من جهة، واستغلالها من طرف المنحرفين من….
أخبار محلية
وفاة المجاهد والبرلماني الأسبق “عطية بوشاقور”
ظاهرة التنطط من حزب إلى حزب آخر … المصلحة الشخصية أوّلا بقلم علي قوادري
فريق الوفاء بأولاد عمران يكرم عددا من الأيتام بحاسي بحبح (بالصور)
مقتل عامل بعد سقوطه أثناء أشغال بالقطب الجامعي بالجلفة
وفاة شخصين وجرح 03 آخرين في انقلاب سيارة ببويقلة
إصابة 05 أشخاص بجروح خطيرة في انقلاب سيارة بالصقيعة
الشرطة تحجز 3886 زجاجة من المشروبات الكحولية بدار الشيوخ
خسائر مادية بحريق بمصلحة الأمراض الصدرية بالجلفة ولا أضرار بشرية
أخبار البلديات
أخبار الوطن
القضاء على إرهابيَيْن بالأغواط وإلقاء القبض على اثنين آخرين بعين قزام (بيان)
في إطار مكافحة الإرهاب، وبفضل الاستغلال الجيد للمعلومات الأمنية، قضت مفرزة مشتركة للجيش الوطني الشعبي بالتنسيق مع مصالح الأمن الوطني،
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أكد وفاءه للرئيس عبد العزيز بوتفليقة: عبد العزيز بلخادم قد يلجأ لقوائم حرة في التشريعيات
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بالفيديو: ” شكيب خليل ” يُظهر حقيقة ما وقع أثناء إلقاء محاضرته ببرج بوعريريج
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تكريم عائلة المرحوم الشيخ عطاء الله بولاية ورقلة (بالصور)
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شكيب خليل يعزي عائلة الحاج الفرقاني ويقدم محاضرة حول الراهن الاقتصادي بقسنطينة (بالصور)
القضاء على إرهابيَيْن بالأغواط وإلقاء القبض على اثنين آخرين بعين قزام (بيان)
في إطار مكافحة الإرهاب، وبفضل الاستغلال الجيد للمعلومات الأمنية، قضت مفرزة مشتركة للجيش الوطني الشعبي بالتنسيق مع مصالح الأمن الوطني،
-
أكد وفاءه للرئيس عبد العزيز بوتفليقة: عبد العزيز بلخادم قد يلجأ لقوائم حرة في التشريعيات
-
بالفيديو: ” شكيب خليل ” يُظهر حقيقة ما وقع أثناء إلقاء محاضرته ببرج بوعريريج
-
شكيب خليل يعزي عائلة الحاج الفرقاني ويقدم محاضرة حول الراهن الاقتصادي بقسنطينة (بالصور)
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الوزير الأسبق للطاقة شكيب خليل لأخبار الجلفة: أنا جد متفائل بانتعاش الاقتصاد الجزائري في المستقبل القريب
تكريم عائلة المرحوم الشيخ عطاء الله بولاية ورقلة (بالصور)
تم صباح أمس تكريم عائلة المرحوم النائب أحمد بن بوزيد المعروف بالشيخ عطاء الله وأصدقائه بدار الثقافة مفدي زكريا بولاية….
بعد فوزها أمام فريق قرواو البليدي بـ 2-1 : مولودية حاسي بحبح تواصل تألقها
تمكن لاعبو مولودية حاسي بحبح يوم أمس من كسب ثلاث نقاط في أول مباراة على الملعب البلدي أمام فريق قرواو….
عين على الجامعة
17/11/2016
الوالي ينظم حفل توديع للبروفيسور علي شكري بالجلفة (بالصور)
أشرف اليوم والي الجلفة ساعد أقوجيل على تنظيم حفل توديع للبروفيسور علي شكري، والذي تم ترقيته في منصب مفتش مركزي….
الأمين العام أشاد بخبرته الطويلة: ترقية البروفيسور علي شكري مفتشا مركزيا بالوزارة
أساتذة جامعة زيان عاشور يغلقون مقر رئاسة الجامعة
القافلة الإعلامية لجامعة التكوين المتواصل تحل بالبيرين (بالصور)
رئيس جامعة زيان عاشور بالجلفة البروفيسور ” علي شكري” لأخبار الجلفة: فتح 10 تخصصات للدكتوراة و79 منصب واستقبال 7171 طالب جديد
المنتدى الحواري
18/12/2016
فيما اعتبرها المتوّجون حبل النّجاة من هاويّة التّهميش … مختصّون لـ ” أخبار الجلفة: الجوائز الأدبية لهذا العام برائحة البترول
لا شكّ أنّ المتتبّع لقوائم المتوّجين بالجوائز الأدبية هذا العام سوف يفاجأ بانهيار آفاق التّوقّعات خصوصا بعد الاعلان عن الفائزين….
تربويون، إعلاميون وأكاديميون يناقشون مقترح إدراج العامية في ندوة أخبار الجلفة: بن غبريط خرقت الدستور … وخطر على المنظومة التربوية
الوالي عبد القادر جلاوي في حوار لمنتدى “أخبار الجلفة” و” صوت الجلفة” (ج2) : “كل المشاريع محل متابعة ومركز الوقاية من السرطان سيتم إنجازه بعد انتهاء الدراسة”
الوالي عبد القادر جلاوي في حوار لمنتدى “أخبار الجلفة” و” صوت الجلفة” (ج1) : “سيتم إسكان 1051 مستفيدا من 1604 سكنا خلال أيام والبقية في فصل الشتاء ولن أسمح بعرقلة التنمية المحلية”
محافظ الأفلان النائب “إسماعين الحدي” لأخبار الجلفة: ” نترأس حاليا 16 بلدية وتوقيعات المنتخبين الداعمة لمرشح الحزب وصلت 230 توقيع”
أقلام حرّة
07/01/2017
ظاهرة التنطط من حزب إلى حزب آخر … المصلحة الشخصية أوّلا بقلم علي قوادري
للإنتخابات في بلادي طقوسها وتمظهراتها الخاصة بها، حيث يتهافت المهرولون لنيل مرتبة في القوائم لكل حزب كل حسب قدرته المادية….
العولمة ما بين خطاب النخب وشبكات التواصل الاجتماعي بقلم د. الشريف رحماني
نشر مداخلة سفير الأمم المتحدة للصحاري د. شريف رحماني في قمة المناخ بالمغرب
رهانات المفاوضات الحالية حول المناخ … حان وقت العمل بقلم سفير الأمم المتحدة للمناطق الجافة د.شريف رحماني
2015 السنة الأكثر كارثية في التاريخ المعاصر للمناخ بقلم الدكتور شريف رحماني