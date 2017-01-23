يناشد سكان بلدية قطارة والي ولاية الجلفة و كذا السلطات المحلية التدخل العاجل لحل مشكلة أثقلت كاهل سكان البلدية، و….
أخبار محلية
الشرطة توقف مروج أقراص مهلوسة وتحجز كمية منها بحاسي بحبح
وفاة أخوين وتحويل ثالث للإنعاش في تسرب للغاز بعين معبد
معهد ” المجد ” للتكوين المهني بحاسي بحبح : تخصصات متنوعة وعروض نوعية للراغبين في التكوين
العثور على جثة شاب بعد اختفائه منذ يومين بعين الشهداء
” جمال ولد عباس ” في تصريح صحفي: “مرحبا بأصحاب المال للترشح إذا كانت لديهم قاعدة نضالية “
هذه تدخلات مصالح الحماية المدنية إثر تساقط كميات معتبرة من الثلوج بالجلفة
أنقذوا مئات العائلات المحاصرة بالطرقات: الجيش والدرك والأشغال العمومية والحماية في مواجهة الثلوج (بالصور)
“بوضياف” يُنهي الخلاف بين التنظيمات الشبانية والطلابية وقيادات الحزب بالجلفة
أخبار البلديات
أخبار الوطن
” جمال ولد عباس ” في تصريح صحفي: “مرحبا بأصحاب المال للترشح إذا كانت لديهم قاعدة نضالية “
أكد اليوم الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني جمال ولد عباس في تصريح إعلامي أنه ليس ضد أصحاب الأموال النظيفة،….
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شباب عين وسارة يسحق وداد الشراقة ويتوج بطلا باللقب الشتوي (بالصور)
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تدخل الجيش الوطني الشعبي لفك العزلة عن المناطق المتضررة من تساقط الثلوج (بيان)
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القضاء على إرهابيَيْن بالأغواط وإلقاء القبض على اثنين آخرين بعين قزام (بيان)
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أكد وفاءه للرئيس عبد العزيز بوتفليقة: عبد العزيز بلخادم قد يلجأ لقوائم حرة في التشريعيات
” جمال ولد عباس ” في تصريح صحفي: “مرحبا بأصحاب المال للترشح إذا كانت لديهم قاعدة نضالية “
أكد اليوم الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني جمال ولد عباس في تصريح إعلامي أنه ليس ضد أصحاب الأموال النظيفة،….
-
تدخل الجيش الوطني الشعبي لفك العزلة عن المناطق المتضررة من تساقط الثلوج (بيان)
-
القضاء على إرهابيَيْن بالأغواط وإلقاء القبض على اثنين آخرين بعين قزام (بيان)
-
أكد وفاءه للرئيس عبد العزيز بوتفليقة: عبد العزيز بلخادم قد يلجأ لقوائم حرة في التشريعيات
-
بالفيديو: ” شكيب خليل ” يُظهر حقيقة ما وقع أثناء إلقاء محاضرته ببرج بوعريريج
تكريم عائلة المرحوم الشيخ عطاء الله بولاية ورقلة (بالصور)
تم صباح أمس تكريم عائلة المرحوم النائب أحمد بن بوزيد المعروف بالشيخ عطاء الله وأصدقائه بدار الثقافة مفدي زكريا بولاية….
شباب عين وسارة يسحق وداد الشراقة ويتوج بطلا باللقب الشتوي (بالصور)
برسم الجولة الأخيرة من مرحلة الذهاب لبطولة مابين الرابطات وسط غرب، فاز مساء اليوم ممثل الولاية الوحيد شباب عين وسارة….
عين على الجامعة
17/11/2016
الوالي ينظم حفل توديع للبروفيسور علي شكري بالجلفة (بالصور)
أشرف اليوم والي الجلفة ساعد أقوجيل على تنظيم حفل توديع للبروفيسور علي شكري، والذي تم ترقيته في منصب مفتش مركزي….
الأمين العام أشاد بخبرته الطويلة: ترقية البروفيسور علي شكري مفتشا مركزيا بالوزارة
أساتذة جامعة زيان عاشور يغلقون مقر رئاسة الجامعة
القافلة الإعلامية لجامعة التكوين المتواصل تحل بالبيرين (بالصور)
رئيس جامعة زيان عاشور بالجلفة البروفيسور ” علي شكري” لأخبار الجلفة: فتح 10 تخصصات للدكتوراة و79 منصب واستقبال 7171 طالب جديد
المنتدى الحواري
18/12/2016
فيما اعتبرها المتوّجون حبل النّجاة من هاويّة التّهميش … مختصّون لـ ” أخبار الجلفة: الجوائز الأدبية لهذا العام برائحة البترول
لا شكّ أنّ المتتبّع لقوائم المتوّجين بالجوائز الأدبية هذا العام سوف يفاجأ بانهيار آفاق التّوقّعات خصوصا بعد الاعلان عن الفائزين….
تربويون، إعلاميون وأكاديميون يناقشون مقترح إدراج العامية في ندوة أخبار الجلفة: بن غبريط خرقت الدستور … وخطر على المنظومة التربوية
الوالي عبد القادر جلاوي في حوار لمنتدى “أخبار الجلفة” و” صوت الجلفة” (ج2) : “كل المشاريع محل متابعة ومركز الوقاية من السرطان سيتم إنجازه بعد انتهاء الدراسة”
الوالي عبد القادر جلاوي في حوار لمنتدى “أخبار الجلفة” و” صوت الجلفة” (ج1) : “سيتم إسكان 1051 مستفيدا من 1604 سكنا خلال أيام والبقية في فصل الشتاء ولن أسمح بعرقلة التنمية المحلية”
محافظ الأفلان النائب “إسماعين الحدي” لأخبار الجلفة: ” نترأس حاليا 16 بلدية وتوقيعات المنتخبين الداعمة لمرشح الحزب وصلت 230 توقيع”
أقلام حرّة
07/01/2017
ظاهرة التنطط من حزب إلى حزب آخر … المصلحة الشخصية أوّلا بقلم علي قوادري
للإنتخابات في بلادي طقوسها وتمظهراتها الخاصة بها، حيث يتهافت المهرولون لنيل مرتبة في القوائم لكل حزب كل حسب قدرته المادية….
العولمة ما بين خطاب النخب وشبكات التواصل الاجتماعي بقلم د. الشريف رحماني
نشر مداخلة سفير الأمم المتحدة للصحاري د. شريف رحماني في قمة المناخ بالمغرب
رهانات المفاوضات الحالية حول المناخ … حان وقت العمل بقلم سفير الأمم المتحدة للمناطق الجافة د.شريف رحماني
2015 السنة الأكثر كارثية في التاريخ المعاصر للمناخ بقلم الدكتور شريف رحماني